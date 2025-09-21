Балицкий: При обстреле Запорожской области пострадали 14 человек

Балицкий добавил, что среди пострадавших - годовалый ребенок, о котором упоминалось ранее, и, к сожалению, один мужчина скончался в больнице от полученных ранений.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего, заверив, что им будет предоставлена всесторонняя помощь и поддержка.

Ранее сегодня Балицкий сообщал, что в результате обстрела со стороны ВСУ населённого пункта Васильевка в Запорожской области пострадали 12 мирных жителей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».