Балицкий: При обстреле Запорожской области пострадали 14 человек
Всего после атаки артиллерии ВСУ на Васильевский муниципальный округ Запорожской области сегодня пострадали 14 человек. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Балицкий добавил, что среди пострадавших - годовалый ребенок, о котором упоминалось ранее, и, к сожалению, один мужчина скончался в больнице от полученных ранений.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшего, заверив, что им будет предоставлена всесторонняя помощь и поддержка.
Ранее сегодня Балицкий сообщал, что в результате обстрела со стороны ВСУ населённого пункта Васильевка в Запорожской области пострадали 12 мирных жителей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
