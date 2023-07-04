Украинские депутаты получили повестки в военкомат перед заседанием
Представители Лычаковско-Железнодорожного территориального центра комплектования (военкомата) вручили повестки депутатам Львовского областного совета. Об этом заявил украинский депутат Иосиф Сытник на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).
Отмечается, что депутаты получили повестки на входе в сессионный зал перед очередным заседанием облсовета.
Ранее в Оболонском районе Киева власти объявили всеобщую мобилизацию, всем военнообязанным было предписано явиться в военкоматы в десятидневный срок. Она коснулась также и тех, кто не прописан в Оболонском районе, а лишь проживает в нем. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru