Украинские депутаты получили повестки в военкомат перед заседанием

Отмечается, что депутаты получили повестки на входе в сессионный зал перед очередным заседанием облсовета.

Ранее в Оболонском районе Киева власти объявили всеобщую мобилизацию, всем военнообязанным было предписано явиться в военкоматы в десятидневный срок. Она коснулась также и тех, кто не прописан в Оболонском районе, а лишь проживает в нем. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

