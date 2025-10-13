Генерал Попов исключил наступление полного блэкаута на Украине

«Они могут поражать часть подстанций. Уже сейчас некоторые разрушены ударом, другие - из-за возникшего пожара. Затем некоторые трансформаторные подстанции будут отнесены к резервным или отключены», - заключил Попов.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия нанесла удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

