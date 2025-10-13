Генерал Попов исключил наступление полного блэкаута на Украине
Точечные удары ВС РФ по украинским ТЭС и ГЭС не приведут к полному блэкауту на Украине. Об этом сайту aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов. Также эксперт указал, что российские удары будут продолжаться.
«Они могут поражать часть подстанций. Уже сейчас некоторые разрушены ударом, другие - из-за возникшего пожара. Затем некоторые трансформаторные подстанции будут отнесены к резервным или отключены», - заключил Попов.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия нанесла удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
