Российские бойцы взяли в плен отделение ВСУ
Десантники России взяли в плен 11 украинских солдат, сообщает «Лента.ру».
На снятом с дрона видео четверо бойцов ВДВ выводят из блиндажа солдат украинской армии. После того как один из противников замешкался, десантник производит предупредительный выстрел в землю.
К концу видео на площадке перед блиндажом не остается свободного места, и двоим солдатам ВСУ, приходятся ложиться в лапник, которым замаскирован вход в сооружение.
Ранее в США заявили, что украинские военные стали каждый день массово сдаваться в плен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru