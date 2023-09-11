Российские бойцы взяли в плен отделение ВСУ

Десантники России взяли в плен 11 украинских солдат, сообщает «Лента.ру».

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На снятом с дрона видео четверо бойцов ВДВ выводят из блиндажа солдат украинской армии. После того как один из противников замешкался, десантник производит предупредительный выстрел в землю.

К концу видео на площадке перед блиндажом не остается свободного места, и двоим солдатам ВСУ, приходятся ложиться в лапник, которым замаскирован вход в сооружение.

Ранее в США заявили, что украинские военные стали каждый день массово сдаваться в плен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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