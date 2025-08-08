Госсекретарь США назвал условие для встречи Путина и Трампа

Вашингтон готов к проведению саммита с Россией и рассчитывает на встречу президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, однако до нее необходимо добиться определенного прогресса. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью порталу EWTN.

По его словам, обе стороны выразили готовность к переговорам, но встреча «должна быть чему-то посвящена» и пройти с конкретными результатами.

СМИ: Встреча Путина и Трампа предварительно намечена на конец следующей недели

В среду Путин принял в Кремле спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. После переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что стороны согласовали договоренность о встрече в ближайшие дни и приступили к ее подготовке.

Российский лидер позже отметил, что интерес к саммиту проявили обе стороны, и назвал ОАЭ подходящей площадкой, передает «Радиоточка НСН».

