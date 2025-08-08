СМИ: Путин передал Орден Ленина замдиректора ЦРУ через спецпосланника Трампа

Встреча Путина с Уиткоффом состоялась на этой неделе в ходе визита американского представителя в Россию. По данным телеканала, в Кремле не знали о родстве погибшего с Галлиной при репатриации тела.

В ЦРУ заявляли, что его смерть не связана с вопросами нацбезопасности, а признаков вербовки не выявлено. CBS News не уточняет, дошла ли награда до адресата. Орден Ленина вручался за выдающиеся заслуги, в том числе иностранцам, передает «Радиоточка НСН».

