СМИ: Путин передал Орден Ленина замдиректора ЦРУ через спецпосланника Трампа
Президент России Владимир Путин вручил спецпредставителю президента США Стиву Уиткоффу советский Орден Ленина для передачи заместителю директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлина, сообщает CBS News со ссылкой на источники.
Ее 21-летний сын погиб на Украине в 2024 году, сражаясь на стороне российской армии.
Встреча Путина с Уиткоффом состоялась на этой неделе в ходе визита американского представителя в Россию. По данным телеканала, в Кремле не знали о родстве погибшего с Галлиной при репатриации тела.
В ЦРУ заявляли, что его смерть не связана с вопросами нацбезопасности, а признаков вербовки не выявлено. CBS News не уточняет, дошла ли награда до адресата. Орден Ленина вручался за выдающиеся заслуги, в том числе иностранцам, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru