Один из крупнейших производителей виски в Ирландии закрылся из-за пошлин США
Одна из крупнейших независимых пивоваренных и вискикуренных компаний Ирландии Killarney Brewing & Distilling Co. прекратила работу после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров из Евросоюза, сообщает Bloomberg.
Компания, начавшая деятельность десять лет назад с небольшого бара в графстве Керри, в 2023 году запустила производство купажированного виски, отмечает RT.
По собственным данным, Killarney выпускала около 1 миллиона литров чистого спирта или 250 тысяч ящиков виски в год. Однако рост издержек, перебои в поставках и падение спроса в США, обострившиеся из-за торговых пошлин, ускорили закрытие предприятия.
Bloomberg отмечает, что проблемы Killarney отражают кризис в отрасли: с 2010 по 2024 год число ирландских винокурен выросло с 4 до более чем 50, а экспорт виски в США за десятилетие удвоился. Теперь сектор сталкивается с переизбытком продукции, снижением спроса и ростом цен на энергоресурсы и труд. ЕС и США ведут переговоры об отмене пошлин, но гарантий достижения соглашения нет, передает «Радиоточка НСН».
