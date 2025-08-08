Зеленский анонсировал новые санкции против России

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести переговоры в ближайшие дни, а местом встречи российский лидер назвал ОАЭ. При этом в Вашингтоне отмечали, что не планируют вводить новые санкции против Москвы, чтобы не сорвать переговорный процесс.

Дональд Трамп заявлял, что решение о возможном усилении ограничений примет после встречи с Путиным, однако таких мер пока не последовало, передает «Радиоточка НСН».

