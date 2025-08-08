Зеленский анонсировал новые санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о согласовании нескольких новых санкционных пакетов против России.
По его словам, соответствующие решения будут приняты в ближайшее время. Заявление прозвучало на фоне подготовки встречи лидеров США и России по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести переговоры в ближайшие дни, а местом встречи российский лидер назвал ОАЭ. При этом в Вашингтоне отмечали, что не планируют вводить новые санкции против Москвы, чтобы не сорвать переговорный процесс.
Дональд Трамп заявлял, что решение о возможном усилении ограничений примет после встречи с Путиным, однако таких мер пока не последовало, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Путин передал Орден Ленина замдиректора ЦРУ через спецпосланника Трампа
- Зеленский анонсировал новые санкции против России
- ЕС одобрил выплату Украине более 3,2 миллиарда евро помощи
- Один из крупнейших производителей виски в Ирландии закрылся из-за пошлин США
- Зрителей концерта Akon в Сочи эвакуировали из зала во время воздушной тревоги
- Госсекретарь США назвал условие для встречи Путина и Трампа
- «От миллиона рублей»: В Госдуме назвали повышение маткапитала необходимостью
- Военкор: Войска РФ берут Константиновку в кольцо, избегая лобового штурма
- Режиссер Соснин: Молодым актерам из регионов особенно сложно пробиться в кино
- СМИ: США и Россия обсуждают соглашение о закреплении новых регионов за Москвой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru