Зеленский анонсировал новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о согласовании нескольких новых санкционных пакетов против России.

По его словам, соответствующие решения будут приняты в ближайшее время. Заявление прозвучало на фоне подготовки встречи лидеров США и России по урегулированию конфликта на Украине.

Зависит от Путина: Трамп ответил на вопрос о новых антироссийских санкциях

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести переговоры в ближайшие дни, а местом встречи российский лидер назвал ОАЭ. При этом в Вашингтоне отмечали, что не планируют вводить новые санкции против Москвы, чтобы не сорвать переговорный процесс.

Дональд Трамп заявлял, что решение о возможном усилении ограничений примет после встречи с Путиным, однако таких мер пока не последовало, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP /ТАСС
ТЕГИ:СанкцииРоссияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры