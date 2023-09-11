Экс-советник Пентагона: Украинские военные стали каждый день массово сдаваться в плен
Украинские военные стали чаще поднимать белые флаги на линии боевого соприкосновения, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление бывшего советника главы министерства обороны США Дугласа Макгрегора.
По его словам, как правило, это происходит сразу после попадания солдат в зону боевых действий. Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сообщают о том, что новобранцы не проходят положенного обучения, заставляя идти на верную гибель.
Ранее стало известно, что Киев готов искать беженцев и отправлять их на фронт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-советник Пентагона: Украинские военные стали каждый день массово сдаваться в плен
- Совбез: Украина и НАТО планируют взорвать «грязную» бомбу
- Захарова заявила, что Россия требует извинений от Франции за недопуск журналистов
- Байден захотел спать в завершение пресс-конференции в Ханое
- В Сургуте водитель автобуса избил подростка из-за неоплаченного проезда
- В ЦИК РФ рассказали о применении системы ДЭГ на президентских выборах
- В Госдуме прокомментировали запрет ЕС для россиян на въезд со смартфонами
- Третий заключительный розыгрыш «Миллиона призов» пройдет 11 сентября
- Блинкен: США вслед за Украиной пойдет на переговоры по инициативе России
- Памфилова впервые проголосовала на выборах через ДЭГ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru