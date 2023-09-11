Экс-советник Пентагона: Украинские военные стали каждый день массово сдаваться в плен

Украинские военные стали чаще поднимать белые флаги на линии боевого соприкосновения, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление бывшего советника главы министерства обороны США Дугласа Макгрегора.

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По его словам, как правило, это происходит сразу после попадания солдат в зону боевых действий. Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сообщают о том, что новобранцы не проходят положенного обучения, заставляя идти на верную гибель.

Ранее стало известно, что Киев готов искать беженцев и отправлять их на фронт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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