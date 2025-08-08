ЕС одобрил выплату Украине более 3,2 миллиарда евро помощи

Евросоюз согласовал четвертую плановую выплату Украине в рамках механизма Ukraine Facility на сумму свыше 3,2 миллиарда евро, говорится в заявлении Совета ЕС.

Средства предназначены для укрепления макрофинансовой стабильности и обеспечения работы системы госуправления.

Программа Ukraine Facility действует с марта 2024 года и предусматривает до 50 миллиардов евро грантов и кредитов на 2024-2027 годы. Из них до 32 миллиардов евро направят на реформы и инвестиции, предусмотренные украинским планом восстановления.

С момента запуска по этой линии уже перечислено более 19 миллиардов евро. Выплаты осуществляются при условии выполнения Киевом согласованных с ЕС реформ, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
