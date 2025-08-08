СМИ: США и Россия обсуждают соглашение о закреплении новых регионов за Москвой
США и Россия ведут работу над соглашением о прекращении конфликта на Украине, которое закрепит новые российские регионы за Москвой, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, документ готовят к предстоящему саммиту президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.
Не уточняется, будет ли речь идти о юридическом признании. Вашингтон, отмечает Bloomberg, стремится заручиться поддержкой соглашения со стороны Киева и его европейских союзников.
В среду Путин провел более трех часов на переговорах с спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, в ходе которых лидеры обменялись сигналами по Украине и обсудили перспективы стратегического сотрудничества.
На следующий день помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что саммит может пройти на следующей неделе. Место встречи согласовано, Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой. Идею трехсторонних переговоров с участием Владимира Зеленского Москва комментировать не стала, передает «Радиоточка НСН».
