СМИ: США и Россия обсуждают соглашение о закреплении новых регионов за Москвой

США и Россия ведут работу над соглашением о прекращении конфликта на Украине, которое закрепит новые российские регионы за Москвой, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, документ готовят к предстоящему саммиту президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

Не уточняется, будет ли речь идти о юридическом признании. Вашингтон, отмечает Bloomberg, стремится заручиться поддержкой соглашения со стороны Киева и его европейских союзников.

СМИ: Россия отказалась от проведения саммита с США в Риме

В среду Путин провел более трех часов на переговорах с спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, в ходе которых лидеры обменялись сигналами по Украине и обсудили перспективы стратегического сотрудничества.

На следующий день помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что саммит может пройти на следующей неделе. Место встречи согласовано, Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой. Идею трехсторонних переговоров с участием Владимира Зеленского Москва комментировать не стала, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
