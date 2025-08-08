«От миллиона рублей»: В Госдуме назвали повышение маткапитала необходимостью
Миллион рублей за первенца — это необходимый минимум для решения демографических вопросов, заявила НСН Нина Останина.
Размер материнского капитала должен быть минимум от миллиона рублей, но необходимы и другие меры поддержки многодетных семей, рассказала НСН глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее выступил с предложением увеличить размер материнского капитала до одного миллиона рублей при рождении первенца. При рождении второго или третьего малыша сумму хотят довести до 1,3 миллиона рублей. Направленный правительству законопроект устанавливает размеры выплат для детей, родившихся до 31 января 2026 года, а также для тех, кто рожден или усыновлен с 1 февраля 2026 года. Останина отметила, что этот законопроект уже вызвал негативную реакцию.
«К законопроекту, к сожалению, правительство отнеслось отрицательно, хотя, когда в Госдуме состоялся проектный час по проблемам демографии, то большинство фракций выступили за увеличение суммы маткапитала. До сегодняшнего дня не урегулирован вопрос об изменении критериев единого пособия в случае незначительного несоответствия им, хотя правительство должно было сделать это еще 15 мая. Обсуждение отложили до декабря, но пока никаких предложений конкретных нет. Это не финансовый вопрос, это вопрос политической воли. Чтобы выйти на демографические показатели, о которых говорил президент, нам надо начинать с миллиона рублей за первого ребенка, но нельзя рассматривать маткапитал в отрыве от других системных мер, например, сделать доступными авиабилеты для внутренних рейсов для многодетных семей. Таким образом мы еще поможем и внутреннему туризму», — заключила она.
Ранее Останина назвала в эфире НСН материнский капитал единственной мотивирующей мерой в России к рождению детей.
