Размер материнского капитала должен быть минимум от миллиона рублей, но необходимы и другие меры поддержки многодетных семей, рассказала НСН глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее выступил с предложением увеличить размер материнского капитала до одного миллиона рублей при рождении первенца. При рождении второго или третьего малыша сумму хотят довести до 1,3 миллиона рублей. Направленный правительству законопроект устанавливает размеры выплат для детей, родившихся до 31 января 2026 года, а также для тех, кто рожден или усыновлен с 1 февраля 2026 года. Останина отметила, что этот законопроект уже вызвал негативную реакцию.