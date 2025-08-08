Военкор: Войска РФ берут Константиновку в кольцо, избегая лобового штурма

Гавриш пояснил, что при освобождении городов сначала обрезается логистика противника, чтобы исключить ротацию, подвоз боеприпасов и эвакуацию раненых. Лишь после этого находятся слабые места в обороне и проводится штурм.

По его данным, в Константиновке российские войска уже наносят удары по расположениям и местам дислокации украинских подразделений. По объектам ВСУ работает авиация и артиллерия, и находиться в городе противнику стало опасно, передает «Радиоточка НСН».

