Военкор: Войска РФ берут Константиновку в кольцо, избегая лобового штурма

Российские войска выдавливают украинские силы из Константиновки в ДНР, применяя тактику окружения вместо лобового штурма, рассказал aif.ru военный корреспондент Алексей Гавриш.

По его словам, такой подход позволяет максимально беречь личный состав.

«Дожмем Покровск и Константиновку»: Куда дойдут ВС РФ за 50 дней Трампа

Гавриш пояснил, что при освобождении городов сначала обрезается логистика противника, чтобы исключить ротацию, подвоз боеприпасов и эвакуацию раненых. Лишь после этого находятся слабые места в обороне и проводится штурм.

По его данным, в Константиновке российские войска уже наносят удары по расположениям и местам дислокации украинских подразделений. По объектам ВСУ работает авиация и артиллерия, и находиться в городе противнику стало опасно, передает «Радиоточка НСН».

