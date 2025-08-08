Военкор: Войска РФ берут Константиновку в кольцо, избегая лобового штурма
Российские войска выдавливают украинские силы из Константиновки в ДНР, применяя тактику окружения вместо лобового штурма, рассказал aif.ru военный корреспондент Алексей Гавриш.
По его словам, такой подход позволяет максимально беречь личный состав.
Гавриш пояснил, что при освобождении городов сначала обрезается логистика противника, чтобы исключить ротацию, подвоз боеприпасов и эвакуацию раненых. Лишь после этого находятся слабые места в обороне и проводится штурм.
По его данным, в Константиновке российские войска уже наносят удары по расположениям и местам дислокации украинских подразделений. По объектам ВСУ работает авиация и артиллерия, и находиться в городе противнику стало опасно, передает «Радиоточка НСН».
