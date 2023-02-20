Бастрыкин: Пленные украинские военные не раскаиваются
Большинство из допрошенных украинцев, взятых в плен российской стороной, не раскаивается в преступлениях, совершенных в отношении жителей Донбасса, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
По его словам, новая идеология за относительно небольшое время «пропитала украинское общество ненавистью к русскоязычному населению».
Как отметил глава ведомства, для большинства украинских националистов «убить невооруженного человека не представляет никаких проблем».
Напомним, Бастрыкин подтвердил причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту. Следственный комитет России возбудил уголовное вело в связи с подрывом грузового автомобиля на Крымском мосту.
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