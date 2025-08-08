Зрителей концерта Akon в Сочи эвакуировали из зала во время воздушной тревоги

Во время концерта Akon в Сочи зрителей эвакуировали из зала на 20 минут из-за воздушной тревоги, сообщил один из посетителей мероприятия в беседе с RT.

По его словам, после возобновления программы на сцене выступает диджей, который играет на разогреве перед выходом основного исполнителя. Сейчас ситуация на площадке нормализовалась