Зрителей концерта Akon в Сочи эвакуировали из зала во время воздушной тревоги
Во время концерта Akon в Сочи зрителей эвакуировали из зала на 20 минут из-за воздушной тревоги, сообщил один из посетителей мероприятия в беседе с RT.
По его словам, после возобновления программы на сцене выступает диджей, который играет на разогреве перед выходом основного исполнителя. Сейчас ситуация на площадке нормализовалась
Концерт Akon в Сочи проходит в ледовом дворце «Айсберг» и входит в мировое турне артиста, в рамках которого он исполняет как новые треки, так и хиты начала 2000-х, включая Smack That и Lonely.
Музыкант известен сотрудничеством с Эминемом, Дэвидом Геттой и другими звездами мировой сцены, передает «Радиоточка НСН».
