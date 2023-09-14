Российская авиация сбила украинский вертолет Ми-8 около Красного Лимана в ДНР
14 сентября 202314:41
В районе Красного Лимана истребительной авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, рассказали в Минобороны России.
В оборонном ведомстве отчитались об отражении трех украинских атак около Вербового на запорожском направлении, потери украинской стороны составили порядка 95 военных. Кроме того, на донецком направлении российские силы отразили восемь атак ВСУ.
Российские силы также уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районе Трудового и Дылеевки.
Ранее в Брянской области сбили два беспилотника ВСУ, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru