В оборонном ведомстве отчитались об отражении трех украинских атак около Вербового на запорожском направлении, потери украинской стороны составили порядка 95 военных. Кроме того, на донецком направлении российские силы отразили восемь атак ВСУ.

Российские силы также уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районе Трудового и Дылеевки.

Ранее в Брянской области сбили два беспилотника ВСУ, сообщает RT.

