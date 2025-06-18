Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о наличии у Киева компрометирующих материалов на западных политиков. Об этом она заявила в беседе с RT на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По ее словам, эти данные касаются причастности иностранных представителей, включая британских политиков, к организации диверсий и терактов на территории РФ.