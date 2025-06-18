Захарова заявила о наличии у Киева компромата на западных политиков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о наличии у Киева компрометирующих материалов на западных политиков. Об этом она заявила в беседе с RT на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По ее словам, эти данные касаются причастности иностранных представителей, включая британских политиков, к организации диверсий и терактов на территории РФ.

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Захарова охарактеризовала власти Украины как «уникальную террористическую ячейку», сформировавшуюся при поддержке Запада. Дипломат подчеркнула, что западные страны, потакая Киеву, фактически создали структуру, представляющую угрозу для самих европейцев.

Захарова отметила, что компромат включает информацию о финансировании диверсионной деятельности и причастности к гибели гражданского населения России. По ее мнению, это объясняет продолжающуюся поддержку Киева со стороны западных стран, несмотря на его преступные действия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:МИД РФУкраинаМария Захарова

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