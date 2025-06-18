Куба признала долги перед российскими компаниями и пообещала их погасить

Куба подтвердила наличие задолженностей перед российскими предприятиями и заявила о намерении выполнить финансовые обязательства. Об этом рассказал министр внешней торговли и иностранных инвестиций республики Оскар Перес-Олива Фрага в ходе бизнес-диалога Россия-Куба на ПМЭФ-2025, сообщает РИА Новости.

По словам министра, Гавана готова погасить долги, но для этого необходимо укрепить экономику и обеспечить необходимые ресурсы.

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Власти страны намерены повысить платежеспособность за счет развития несырьевого экспорта и импортозамещения, в том числе с использованием российских технологий.

Встреча с участием представителей государственных структур и деловых кругов двух стран прошла в рамках Петербургского международного экономического форума. Кубинская сторона подчеркнула заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с Россией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Олег Ласточкин
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