Куба признала долги перед российскими компаниями и пообещала их погасить

Куба подтвердила наличие задолженностей перед российскими предприятиями и заявила о намерении выполнить финансовые обязательства. Об этом рассказал министр внешней торговли и иностранных инвестиций республики Оскар Перес-Олива Фрага в ходе бизнес-диалога Россия-Куба на ПМЭФ-2025, сообщает РИА Новости.

По словам министра, Гавана готова погасить долги, но для этого необходимо укрепить экономику и обеспечить необходимые ресурсы.