Куба признала долги перед российскими компаниями и пообещала их погасить
Куба подтвердила наличие задолженностей перед российскими предприятиями и заявила о намерении выполнить финансовые обязательства. Об этом рассказал министр внешней торговли и иностранных инвестиций республики Оскар Перес-Олива Фрага в ходе бизнес-диалога Россия-Куба на ПМЭФ-2025, сообщает РИА Новости.
По словам министра, Гавана готова погасить долги, но для этого необходимо укрепить экономику и обеспечить необходимые ресурсы.
Власти страны намерены повысить платежеспособность за счет развития несырьевого экспорта и импортозамещения, в том числе с использованием российских технологий.
Встреча с участием представителей государственных структур и деловых кругов двух стран прошла в рамках Петербургского международного экономического форума. Кубинская сторона подчеркнула заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru