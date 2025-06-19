Путин заявил, что РФ выступает против торговых войн и ограничений

Москва выступает против торговых войн и ограничений, сообщил на встрече с главами мировых информагентств президент РФ Владимир Путин.

По его словам, мировая торговля будет замедляться. При этом Москва хочет добиться справедливого миропорядка, соблюдения правил мировой торговли.

Путин отметил, что правила международной торговой организации должны соблюдаться, а не меняться «в силу политической конъюнктуры от одного места к другому».

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ФОТО: Сайт Кремля
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