АвтоВАЗ сократит инвестиции из-за падения спроса на автомобили

АвтоВАЗ объявил о пересмотре инвестиционной программы в связи с ухудшением макроэкономической ситуации. Как заявил президент компании Максим Соколов в интервью «Известиям», производитель сохранит финансирование ключевых разработок, но отложит второстепенные проекты.

Основной причиной корректировки планов стало резкое сокращение рынка. По словам Соколова, продажи упали из-за высокой ключевой ставки и ужесточения условий кредитования, при том что 80-90% автомобилей Lada ранее приобретались в кредит.

Глава АвтоВАЗа спрогнозировал падение рынка новых легковых автомобилей

Несмотря на сокращение части инвестиций, объем вложений в развитие производства остается рекордным. В 2024 году компания направила на эти цели более 37 миллиардов рублей, а на 2025 год запланировано свыше 40 миллиардов рублей. Эти средства пойдут в том числе на запуск новой модели Lada Azimut.

Соколов подчеркнул, что научно-исследовательские работы сокращаться не будут, так как они определяют будущее компании. Однако некоторые менее приоритетные инвестиционные программы временно откладываются, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Каса
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