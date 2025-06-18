АвтоВАЗ сократит инвестиции из-за падения спроса на автомобили

АвтоВАЗ объявил о пересмотре инвестиционной программы в связи с ухудшением макроэкономической ситуации. Как заявил президент компании Максим Соколов в интервью «Известиям», производитель сохранит финансирование ключевых разработок, но отложит второстепенные проекты.

Основной причиной корректировки планов стало резкое сокращение рынка. По словам Соколова, продажи упали из-за высокой ключевой ставки и ужесточения условий кредитования, при том что 80-90% автомобилей Lada ранее приобретались в кредит.