Павел Дуров составил завещание из-за рисков, связанных с деятельностью Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что составил завещание, объяснив этот шаг повышенными рисками, связанными с его деятельностью по защите цифровых свобод. В интервью французскому изданию Point он заявил, что его дети смогут получить доступ к наследству лишь через 30 лет, чтобы они «жили как обычные люди» и учились добиваться всего самостоятельно.
Дуров отметил, что его работа над мессенджером, включая отказ подчиняться требованиям властей, создает угрозы. В частности, он рассказал, что недавно отверг просьбу главы французской разведки заблокировать оппозиционные каналы в Румынии перед выборами.
Предприниматель также раскрыл детали личной жизни: он является отцом шестерых детей от трех женщин, включая новорожденного сына в Дубае, рождение которого он пропустил из-за запрета на выезд из Франции.
Помимо этого, благодаря донорству спермы у него более 100 биологических детей в 12 странах, и все они, по его словам, будут иметь равные права, передает «Радиоточка НСН».
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