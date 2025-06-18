Павел Дуров составил завещание из-за рисков, связанных с деятельностью Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что составил завещание, объяснив этот шаг повышенными рисками, связанными с его деятельностью по защите цифровых свобод. В интервью французскому изданию Point он заявил, что его дети смогут получить доступ к наследству лишь через 30 лет, чтобы они «жили как обычные люди» и учились добиваться всего самостоятельно.

Дуров отметил, что его работа над мессенджером, включая отказ подчиняться требованиям властей, создает угрозы. В частности, он рассказал, что недавно отверг просьбу главы французской разведки заблокировать оппозиционные каналы в Румынии перед выборами.