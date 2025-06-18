В России стартовала масштабная программа поддержки технологических проектов

Созданная в России система поддержки технологических инициатив по принципу «от идеи до реализации» уже позволяет добиваться ощутимых результатов. Об этом заявила директор компании «Иннопрактика» Катерина Тихонова в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает газета «Известия».

По ее словам, общий объем заказов, которые были перенесены с зарубежных площадок и размещены на российских предприятиях, превысил 102 миллиарда рублей. В программе участвуют 44 крупнейшие корпорации в роли заказчиков, а объем финансирования более 80 проектов превысил 12 миллиардов рублей.