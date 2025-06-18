В России стартовала масштабная программа поддержки технологических проектов
Созданная в России система поддержки технологических инициатив по принципу «от идеи до реализации» уже позволяет добиваться ощутимых результатов. Об этом заявила директор компании «Иннопрактика» Катерина Тихонова в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает газета «Известия».
По ее словам, общий объем заказов, которые были перенесены с зарубежных площадок и размещены на российских предприятиях, превысил 102 миллиарда рублей. В программе участвуют 44 крупнейшие корпорации в роли заказчиков, а объем финансирования более 80 проектов превысил 12 миллиардов рублей.
Выступая на сессии, посвященной технологической репатриации, Тихонова отметила, что механизм поддержки уже доказал свою эффективность. Он охватывает все этапы — от разработки идеи до внедрения на производстве, что, по ее мнению, создает условия для формирования внутреннего технологического суверенитета.
Участники форума выразили уверенность, что именно подобные меры ускоряют движение России к статусу технологического лидера, снижая зависимость от импорта и укрепляя отечественную научно-производственную базу, передает «Радиоточка НСН».
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