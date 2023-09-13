Минобороны РФ: На Донецком направлении отражено 8 атак ВСУ

Российские военные за минувшие сутки отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении в районах Клещеевки, Красногоровки Андреевки и Первомайского. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

Минобороны: ВС РФ поразили два склада с боеприпасами украинских бригад

Отмечается, что Украина потеряла до 140 военнослужащих. По данным Минобороны, в районе населенного пункта Новомихайловка был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Ранее глава пресс-службы Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты понимают, что украинской армии трудно вести контрнаступление, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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