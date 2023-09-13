Минобороны РФ: На Донецком направлении отражено 8 атак ВСУ
13 сентября 202315:13
Российские военные за минувшие сутки отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении в районах Клещеевки, Красногоровки Андреевки и Первомайского. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
Отмечается, что Украина потеряла до 140 военнослужащих. По данным Минобороны, в районе населенного пункта Новомихайловка был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Ранее глава пресс-службы Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты понимают, что украинской армии трудно вести контрнаступление, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru