Иран атаковал дронами Израиль
19 июня 202500:34
Иранская армия сообщила о начале шестого этапа атаки беспилотными летательными аппаратами на Израиль, сообщает Fars.
По данным агентства, десятки беспилотников, оснащенные боеголовками, нанесли ущерб заданным целям.
Ранее Иран применил новое поколение ракет при ударе по Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Иран атаковал дронами Израиль
- Путин заявил, что РФ выступает против торговых войн и ограничений
- Путин заявил, что его внучка свободно говорит по-китайски
- Куба признала долги перед российскими компаниями и пообещала их погасить
- Захарова заявила о наличии у Киева компромата на западных политиков
- АвтоВАЗ сократит инвестиции из-за падения спроса на автомобили
- Air Arabia приостановила регулярные рейсы в Россию до конца июня
- Павел Дуров составил завещание из-за рисков, связанных с деятельностью Telegram
- В России стартовала масштабная программа поддержки технологических проектов
- Названы причины отказа в ипотеке в 2025 году
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru