Иран атаковал дронами Израиль

Иранская армия сообщила о начале шестого этапа атаки беспилотными летательными аппаратами на Израиль, сообщает Fars.

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По данным агентства, десятки беспилотников, оснащенные боеголовками, нанесли ущерб заданным целям.

Ранее Иран применил новое поколение ракет при ударе по Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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