В Брянской области сбили два беспилотника ВСУ

Инцидент произошел в Унечском районе. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА нет.

Богомаз отметил, что на месте работают оперативные службы. Он поблагодарил подразделения ПВО.

Силы противовоздушной обороны в среду уничтожили беспилотник в Конаковском районе Тверской области. По данным СМИ, дрон пытался атаковать Редкинский химический завод, передает «Радиоточка НСН».

