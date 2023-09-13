В Брянской области сбили два беспилотника ВСУ
13 сентября 202322:41
Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
Инцидент произошел в Унечском районе. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА нет.
Богомаз отметил, что на месте работают оперативные службы. Он поблагодарил подразделения ПВО.
Силы противовоздушной обороны в среду уничтожили беспилотник в Конаковском районе Тверской области. По данным СМИ, дрон пытался атаковать Редкинский химический завод, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru