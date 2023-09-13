В Брянской области сбили два беспилотника ВСУ

Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

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Инцидент произошел в Унечском районе. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА нет.

Богомаз отметил, что на месте работают оперативные службы. Он поблагодарил подразделения ПВО.

Силы противовоздушной обороны в среду уничтожили беспилотник в Конаковском районе Тверской области. По данным СМИ, дрон пытался атаковать Редкинский химический завод, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиБрянская Область

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