Air Arabia приостановила регулярные рейсы в Россию до конца июня
Авиакомпания Air Arabia временно прекращает выполнение регулярных рейсов между ОАЭ и Россией. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, ограничения будут действовать до 30 июня включительно.
При этом перевозчик продолжает осуществлять вывозные рейсы для возвращения пассажиров. Только 19 июня Air Arabia планирует выполнить пять таких рейсов, которые доставят в Россию около 800 человек.
Накануне авиакомпания уже перевезла более 460 пассажиров тремя рейсами в Москву и Екатеринбург.
Пассажирам, купившим билеты на отмененные рейсы, предлагается несколько вариантов: получение кредитного ваучера, возврат денежных средств или изменение даты перелета. Для туристов, приобретавших билеты в составе турпакета, необходимо обратиться в турагентство, где была оформлена поездка, передает «Радиоточка НСН».
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