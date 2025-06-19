Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским
Российский президент Владимир Путин заявил представителям СМИ, что готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на завершающем этапе урегулирования, тем самым поставив точку.
«Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима», — указал глава РФ.
По словам Путина, если первое лицо Украины нелегитимно, то вся система власти также становится нелегитимной.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока нет понимания сроков следующего раунда переговоров РФ и Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru