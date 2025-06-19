Путин заявил, что его внучка свободно говорит по-китайски

Российский лидер Владимир Путин заявил, что члены его семьи изучают китайский язык, сообщает «Газета.ру».

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Это произошло во время встречи с руководителями международных информагентств в Санкт-Петербурге. По словам президента, его внучка свободно общается на китайском с воспитательницей из Пекина.

Глава России также указал, что его дочь начала изучать язык по собственной инициативе и из личного интереса еще в начале 2000-х годов.

Ранее Путин заявил, что главнейшей задачей властей является улучшение качества жизни российских граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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