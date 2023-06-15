Рогов сообщил о тяжелейших боях в Запорожской области

По его словам, в районе Времевского выступа на стыке границ с ДНР идут «тяжелейшие бои».

Украинская армия перебрасывает в этот район резервы личного состава и боевой техники, в их планах - прорваться к побережью Азовского моря, отметил Рогов.

Ранее Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что Украина еще не начинала контрнаступление.

