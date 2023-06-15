Рогов сообщил о тяжелейших боях в Запорожской области

ВСУ пытаются прорвать российскую оборону в Запорожье. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.

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По его словам, в районе Времевского выступа на стыке границ с ДНР идут «тяжелейшие бои».

Украинская армия перебрасывает в этот район резервы личного состава и боевой техники, в их планах - прорваться к побережью Азовского моря, отметил Рогов.

Ранее Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что Украина еще не начинала контрнаступление.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:СпецоперацияЗапорожье

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