Рогов сообщил о тяжелейших боях в Запорожской области
15 июня 202315:57
ВСУ пытаются прорвать российскую оборону в Запорожье. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.
По его словам, в районе Времевского выступа на стыке границ с ДНР идут «тяжелейшие бои».
Украинская армия перебрасывает в этот район резервы личного состава и боевой техники, в их планах - прорваться к побережью Азовского моря, отметил Рогов.
Ранее Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что Украина еще не начинала контрнаступление.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru