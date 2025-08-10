Российское изобретение повысит качество дорог

Его применение позволит по всей стране повысить качество дорожного покрытия. Испытания прошли в ходе работ по расширению федеральной трассы А-310 в Челябинской области. Речь идет о статическом плотномере с гидростанцией отечественного производства.

Разработка помогает дорожникам спрогнозировать, выдержат ли грунт и верхний слой дорожного покрытия нагрузку при заданной интенсивности движения транспорта на том или ином участке дороги.

В ходе подачи системы давлений на опорную плиту датчик линейных перемещений фиксирует деформации покрытия. На основе зависимости нагрузка-осадка вычисляются модуль деформации, модуль упругости и относительный показатель уплотнения. Таким образом, повышается общий уровень безопасности дорожного движения.

Образование колейности — распространенная в России проблема, при которой разрушается дорожное покрытие, а на проезжей части возникают продольные углубления в полосах наката.

Бетонные дороги необходимо строить на стратегически важных направлениях, так как они пригодны для взлета и посадки авиатехники, однако заявления об их износостойкости — преувеличение, все зависит от соблюдения технологий. Об этом НСН заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

