Режим «Ковер» и взрывы: ВСУ атаковали Саратовскую область
Вооруженные силы Украины атаковали Саратовскую область беспилотными летательными аппаратами типа «Лютый», сообщает Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, произошло не менее 17 взрывов, в городе прозвучала сирена. Также сообщается о неразорвавшихся обломках и нескольких возгораниях.
Пролёты фиксировали в Ленинском и Заводском районах, у автовокзала, в Тульском районе и в Энгельсе. В Заводском районе слышали как минимум семь взрывов, в Тульском — также разрывы в небе.
Предварительно, на одном из промышленных предприятий в Энгельсе произошел пожар, есть повреждения. В аэропорту Саратова действует режим «Ковёр».
Ранее над территорией российских регионов сбили 26 дронов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режим «Ковер» и взрывы: ВСУ атаковали Саратовскую область
- Уступит территорию: Стало известно, что будут обсуждать Путин и Трамп
- Американский пенсионер попал в больницу из-за совета нейросети
- ЕС выступил за переговоры о территории Украины по линии боевого соприкосновения
- Страны ЕС призвали Трампа на переговорах с Путиным защищать интересы Украины и Европы
- Аналитик Соскин заявил, что Зеленский не соответствует весовой категории Путина и Трампа
- В Иране выступили против создания коридора через Армению
- Стало известно об обсуждении в США возможности участия Зеленского в переговорах на Аляске
- В Британии произошла утечка радиоактивной воды с базы с ядерными бомбами
- Жириновский предсказывал встречу Путина и Трампа для обсуждения судьбы Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru