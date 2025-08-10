Режим «Ковер» и взрывы: ВСУ атаковали Саратовскую область

По словам очевидцев, произошло не менее 17 взрывов, в городе прозвучала сирена. Также сообщается о неразорвавшихся обломках и нескольких возгораниях.

Пролёты фиксировали в Ленинском и Заводском районах, у автовокзала, в Тульском районе и в Энгельсе. В Заводском районе слышали как минимум семь взрывов, в Тульском — также разрывы в небе.

Предварительно, на одном из промышленных предприятий в Энгельсе произошел пожар, есть повреждения. В аэропорту Саратова действует режим «Ковёр».

Ранее над территорией российских регионов сбили 26 дронов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

