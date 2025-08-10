В России могут ограничить наценку на 25 основных продуктов
В России наценка на 25 основных социально значимых продуктов питания не должна превышать 15% от закупочной стоимости, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.
Данный список утверждает кабмин РФ. Депутат предложил установить правило, согласно которому, наценка на них в любой торговой точке не должна быть более 15% от цены оптовой закупки.
Отмечается, что в настоящее время наценка на продукты в торговых сетях может составлять до 200%. Миронов считает, что государство должно вмешаться в ситуацию.
С 1 сентября в РФ могут заморозить цены на продукты первой необходимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
