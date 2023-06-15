СМИ: Украина попросила Запад не торопить ход наступления

Власти Украины не хотят, чтобы их подталкивали к каким-либо поспешным действиям во время наступления. Это грозит обернуться серьезным и дорогостоящим провалом, что навредит моральному духу украинской армии, надеждам Запада и приведет к серьезным геополитическим последствиям, пишет Politico со ссылкой на источник среди высокопоставленных командующих ВСУ.

По его словам, украинские военные «должны быть осторожны», так как российская армия готовилась к контрнаступлению Украины и строила оборонительные рубежи. «Прогресс должен быть постепенным», — сказал собеседник.