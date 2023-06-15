СМИ: Украина попросила Запад не торопить ход наступления
Власти Украины не хотят, чтобы их подталкивали к каким-либо поспешным действиям во время наступления. Это грозит обернуться серьезным и дорогостоящим провалом, что навредит моральному духу украинской армии, надеждам Запада и приведет к серьезным геополитическим последствиям, пишет Politico со ссылкой на источник среди высокопоставленных командующих ВСУ.
По его словам, украинские военные «должны быть осторожны», так как российская армия готовилась к контрнаступлению Украины и строила оборонительные рубежи. «Прогресс должен быть постепенным», — сказал собеседник.
ВСУ перешли к наступательным действиям с 4 июня. Западные СМИ писали о тяжелых потерях украинских войск.
Сегодня советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинское контрнаступление еще не началось. По его словам, военные нащупывают наиболее слабые места противника. Цель ударов ВСУ - уничтожить как можно больше российской техники и военных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru