СМИ: При ударе ВСУ по Саратову один человек погиб и ещё несколько ранены

Один человек погиб и ещё несколько ранены при атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по Саратову, сообщает Telegram-канал Shot.

Над территорией России уничтожили 97 беспилотников ВСУ

Обломки беспилотника рухнули рядом с жилым домом. На нескольких этажах выбило стёкла, повреждён фасад здания, загорелись несколько припаркованных автомобилей.

В соседней школе организован пункт временного размещения.

По словам очевидцев, произошло не менее 17 взрывов, в городе прозвучала сирена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

