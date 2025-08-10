СМИ: При ударе ВСУ по Саратову один человек погиб и ещё несколько ранены
10 августа 202505:01
Один человек погиб и ещё несколько ранены при атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по Саратову, сообщает Telegram-канал Shot.
Обломки беспилотника рухнули рядом с жилым домом. На нескольких этажах выбило стёкла, повреждён фасад здания, загорелись несколько припаркованных автомобилей.
В соседней школе организован пункт временного размещения.
По словам очевидцев, произошло не менее 17 взрывов, в городе прозвучала сирена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
