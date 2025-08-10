Генерал Галимуллин получил срок за растрату и служебный подлог

Он получил 2,5 года колонии условно. Кроме того, полковник запаса Юрий Убогий по этому же делу получил 1,5 года условно.

Осужденным на два года судом запрещено занимать руководящие должности. Галиуллин и Убогий в момент оглашения приговора находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее генерал Шестеров получил шесть лет колонии за хищения. Речь идёт об уголовном деле о махинациях при строительстве парка «Патриот», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

