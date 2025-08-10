Генерал Галимуллин получил срок за растрату и служебный подлог
В Москве военный суд вынес приговор генерал-майору Минобороны РФ Анвару Галимуллину, признав его виновным по уголовному делу о служебном подлоге и особо крупной растрате, сообщает ТАСС.
Он получил 2,5 года колонии условно. Кроме того, полковник запаса Юрий Убогий по этому же делу получил 1,5 года условно.
Осужденным на два года судом запрещено занимать руководящие должности. Галиуллин и Убогий в момент оглашения приговора находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее генерал Шестеров получил шесть лет колонии за хищения. Речь идёт об уголовном деле о махинациях при строительстве парка «Патриот», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
