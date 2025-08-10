Уступит территорию: Стало известно, что будут обсуждать Путин и Трамп

При этом украинский президент Владимир Зеленский отвергает предложение и настаивает, что украинцы «не отдадут свою землю оккупантам».

План предусматривает заморозку нынешних линий фронта. Это встревожило чиновников в Европе, которые обеспокоены тем, что российский лидер пытается избежать санкций США. Ограничения должны были вступить в силу 8 августа, сообщает CNN.

Bloomberg пишет, что личная встреча с Путиным представляет собой авантюру для Трампа, который в ходе предвыборной кампании обещал быстро прекратить боевые действия на Украине, но его усилия сходят на нет. Приглашение президента США вернуться на территорию США впервые за почти десятилетие только повысит ставки для главы Белого дома, который стремится стать посредником в мирном соглашении, которое подразумевает, что страны проведут «некоторый обмен территориями».

Очевидное исключение Зеленского из переговоров также, вероятно, усилило опасения, что администрация США и Кремль будут вести переговоры о соглашении, основанном на уступках, на которые Украина не готова идти.

Обращаясь к журналистам в Белом доме, Трамп предположил, что соглашение будет включать в себя обмен территориями, напоминает Reuters.

Американский лидер нарушил многолетнюю дипломатическую практику, по всей видимости, поддерживая Путина на протяжении большей части пребывания в Белом доме, считает Al Jazeera. Трамп позиционирует себя как самопровозглашенного «миротворца», и его неспособность положить конец конфликту на Украине стала источником негодования между ним и Путиным. Однако Трамп приветствовал «большой прогресс» в мирных переговорах, когда его специальный посланник Стив Уиткофф посетил Путина в Москве.

