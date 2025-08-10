СМИ: Зеленского не приглашали на встречу Путина и Трампа на Аляске
10 августа 202507:01
Американские власти не приглашали украинского лидера Владимира Зеленского на встречу президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом, которая состоится на Аляске, сообщает The Washington Post.
По данным источников издания, Зеленский не был приглашен.
Ранее стало известно, что будут обсуждать Путин и Трамп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российское изобретение повысит качество дорог
- СМИ: Зеленского не приглашали на встречу Путина и Трампа на Аляске
- В России могут ограничить наценку на 25 основных продуктов
- СМИ: Встреча Путина и Трампа может закончиться поражением Украины
- Фицо обвинил Украину в попытке ослабить Россию
- Генерал Галимуллин получил срок за растрату и служебный подлог
- СМИ: При ударе ВСУ по Саратову один человек погиб и ещё несколько ранены
- Режим «Ковер» и взрывы: ВСУ атаковали Саратовскую область
- Уступит территорию: Стало известно, что будут обсуждать Путин и Трамп
- Американский пенсионер попал в больницу из-за совета нейросети
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru