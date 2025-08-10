СМИ: Зеленского не приглашали на встречу Путина и Трампа на Аляске

Американские власти не приглашали украинского лидера Владимира Зеленского на встречу президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом, которая состоится на Аляске, сообщает The Washington Post.

ЕС выступил за переговоры о территории Украины по линии боевого соприкосновения

По данным источников издания, Зеленский не был приглашен.

Ранее стало известно, что будут обсуждать Путин и Трамп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд ТрампРоссияВладимир ПутинУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры