СМИ: Встреча Путина и Трампа может закончиться поражением Украины
10 августа 202506:17
Предстоящая на Аляске встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может обернуться поражением для Киева, сообщает CNN.
По данным телеканала, разговор между президентами на Украине и Европе ожидают с чувством «понятного ужаса». В план возможного договора может быть включен пункт, согласно которому Киев будет обязан отказаться от своих территориальных претензий.
Это приведет к медленному, но неизбежному поражению Украины.
Ранее стало известно, что будут обсуждать Путин и Трамп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
