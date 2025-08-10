По данным телеканала, разговор между президентами на Украине и Европе ожидают с чувством «понятного ужаса». В план возможного договора может быть включен пункт, согласно которому Киев будет обязан отказаться от своих территориальных претензий.

Это приведет к медленному, но неизбежному поражению Украины.

Ранее стало известно, что будут обсуждать Путин и Трамп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

