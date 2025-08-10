Фицо обвинил Украину в попытке ослабить Россию
Глава правительства Словакии Роберт Фицо обвинил Киев в попытке ослабить Москву, сообщает РИА Новости.
По его словам, Украина была использована западными странами для попытки ослабить Россию, чего не получилось. Премьер-министр указал, что за это Киев должен будет дорого заплатить. Фицо отметил, что все знают, что Украина не сможет стать членом Североатлантического альянса.
Он пожелал лидеру России Владимиру Путину и главе Белого дома Дональду Трампу в ходе встречи в штате Аляска найти осмысленное решение украинского конфликта.
Ранее стало известно, что будут обсуждать Путин и Трамп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
