Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ еще не началось

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинское контрнаступление еще не началось.

«Мы еще не начинали контрнаступление», – сказал Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона.

Подоляк пояснил, что продолжается «тестирование», военные проверяют, где обороны противника слабее. Цель ударов ВСУ - уничтожить как можно больше российской техники и военных.