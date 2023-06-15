Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ еще не началось

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинское контрнаступление еще не началось.

«Мы еще не начинали контрнаступление», – сказал Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона.

Подоляк пояснил, что продолжается «тестирование», военные проверяют, где обороны противника слабее. Цель ударов ВСУ - уничтожить как можно больше российской техники и военных.

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В России заявляли, что украинское наступление 4 июня началось на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях.

Как утверждает командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, цель украинского контрнаступления – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Ранее Украина также заявляла целью наступления выход к Крыму.

Ранее в четверг, 15 июня, врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что признаков начала контрнаступления украинских войск в Луганской народной республике нет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУНаступление

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