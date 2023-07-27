РФ уничтожила американские БМП Bradley ВСУ

Российские военные уничтожили несколько БМП Bradley американского производства и другую бронетехнику украинской армии во время отражения атаки в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщает РИА Новости.

NYT: Россия вывела из строя 17 американских БМП Bradley

Для этого применялись беспилотники «Ланцет», которые барражирующими боеприпасами ликвидировали американские БМП и другую технику.

Как стало известно ранее, наибольшую опасность для ВСУ при контрнаступлении представляют российские барражирующие боеприпасы «Ланцет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияУкраина

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