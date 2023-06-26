Согласно полученной от анонимных чиновников информации, Штаты передали Украине в начале весны 113 боевых машин, 15% из которых во время боевых действий были выведены из строя.

Также отмечается, что Киев не оправдал ожиданий Вашингтона. Темп контрнаступления оказался ниже планируемого, говорится в сообщении.

Ранее белорусский политолог Александр Алесин выразил мнение, что Евгений Пригожин продолжит свою деятельность в Зимбабве. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

