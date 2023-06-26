NYT: Россия вывела из строя 17 американских БМП Bradley
Российская армия уничтожила или повредила 17 американских БМП Bradley, пишет The New York Times.
Согласно полученной от анонимных чиновников информации, Штаты передали Украине в начале весны 113 боевых машин, 15% из которых во время боевых действий были выведены из строя.
Также отмечается, что Киев не оправдал ожиданий Вашингтона. Темп контрнаступления оказался ниже планируемого, говорится в сообщении.
Ранее белорусский политолог Александр Алесин выразил мнение, что Евгений Пригожин продолжит свою деятельность в Зимбабве. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru