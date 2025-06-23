В Татарстане пресекли теракт на нефтехимическом комплексе

Жителя Нижнекамска, планировавшего заложить взрывное устройство на крупном нефтехимическом комплексе, где он работал, задержали в Татарстане. Об этом сообщили в управлении ФСБ по республике.

Как отметили правоохранители, злоумышленник действовал по плану, разработанному спецслужбами Украины.

«Задержанный должен был забрать взрывное устройство из тайника, незаметно пронести его и заложить на территории предприятия, на котором работал фигурант дела, после чего покинуть страну», - указали в ФСБ.

Силовики при проверке координат расположения схрона нашли элементы самодельного взрывного устройства.

Правоохранители возбудили уголовное дело о подготовке к теракту.

Ранее в Краснодаре сотрудники ФСБ и МВД пресекли попытку поджога релейного шкафа на железнодорожных путях, пишет RT.

