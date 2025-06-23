Алиханов сообщил о разработке мер для защиты российского рынка

Минпромторг и Минэкономразвития сформировали комплекс мер для защиты российского рынка от небезопасных товаров. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов в беседе с РИА Новости.

По его словам, прежде всего ведомства разработали изменения в законодательстве для возвращения государственного контроля за отдельными видами промышленной продукции.

«Считаю, что он будет эффективным. Это подтверждает эксперимент, который Росстандарт проводит по определенным видам строительных изделий и материалов. Речь идет о кабельной продукции, различных видах цемента, строительных и бетонных смесях, а также отопительных конвекторах и радиаторах», - указал Алиханов.

Министр назвал госконтроль одним из ключевых механизмов защиты потребителей, который обеспечивает контроль качества и безопасности товаров установленным требованиям на всех этапах.

Кроме того, для защиты рынка предложили закрепить регулирование технических условий. Как отметил Алиханов, это непубличный инструмент, и производитель самостоятельно определяет требования к своей продукции, которые могут оказаться ниже ГОСТа. Вывод ТУ из нерегулируемой зоны повысит прозрачность, обеспечит честную конкуренцию и положительно отразится на качестве выпускаемых товаров.

Ранее Антон Алиханов сообщил, что первые полеты импортозамещенных самолетов МС-21 и SJ-100 пройдут в первом полугодии 2025-го, напоминает 360.ru.

