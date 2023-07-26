Эксперт назвал ключевую угрозу для ВСУ при контрнаступлении

Наибольшую опасность для ВСУ при контрнаступлении представляют российские барражирующие боеприпасы «Ланцет». Об этом заявил обозреватель издания SVT Эрик Нурдберг, сообщило агентство РИА Новости.

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По его словам, «Ланцет» позволяет наносить удары вглубь территории, занимаемой вражескими силами, уничтожая радиолокационные станции и ракетные комплексы. Нурдберг подчеркнул, что у Украины нет средств ПВО, способных уничтожать беспилотники «Ланцет».

Ранее директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что украинская армия располагает достаточным количеством единиц техники и значительным наступательным потенциалом, чтобы вести вторую волну контрнаступления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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