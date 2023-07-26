Эксперт назвал ключевую угрозу для ВСУ при контрнаступлении

По его словам, «Ланцет» позволяет наносить удары вглубь территории, занимаемой вражескими силами, уничтожая радиолокационные станции и ракетные комплексы. Нурдберг подчеркнул, что у Украины нет средств ПВО, способных уничтожать беспилотники «Ланцет».

Ранее директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что украинская армия располагает достаточным количеством единиц техники и значительным наступательным потенциалом, чтобы вести вторую волну контрнаступления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

