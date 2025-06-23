ФАС установила цену на первый российский противоэпилептический дженерик

Федеральная антимонопольная служба согласовала цену на первый отечественный противоэпилептический дженерик «Лакосамид-АйПи», его стоимость будет ниже на 18%, чем на зарубежный референтный препарат. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о средстве «Лакосамид-АйПи» (международное непатентованное наименование - «Лакосамид»).

«Согласованные цены на него снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Вимпат" в среднем на 18%», - указали в ФАС, уточнив, что стоимость российского и зарубежного лекарства составит около 175 и 213 рублей соответственно за упаковку из 14 таблеток в дозировке 50 мг.

Как отметили в службе, средство применяется для дополнительной терапии при лечении парциальных эпилептических припадков с вторичной генерализацией или без нее у пациентов с эпилепсией в возрасте от 16 лет.

Ранее ФАС оштрафовала фармацевтическую компанию КРКА за нарушение антимонопольного законодательства из-за необоснованного повышения отпускных цен на ряд дозировок препарата «Ко-Дальнева», пишет RT.

