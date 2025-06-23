СМИ: Премьер Японии отменит участие в саммите НАТО в Гааге
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба откажется от участия в саммите НАТО в Гааге. Об этом сообщает Kyodo, ссылаясь на источники.
По данным агентства, политик не поедет на мероприятие, которое ранее собирался посетить. Причина решения Исибы не называется.
Как сообщил телеканал NHK, премьер отказался от визита на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке, в том числе ударов США по ядерным объектам в Иране. Японию на саммите НАТО может представить министр иностранных дел Такэси Ивая.
Ранее от участия во встрече отказался лидер Южной Кореи Ли Чжэ Мен из-за «множества государственных дел после инаугурации» и «изменчивой ситуации» в ближневосточном регионе.
Между тем из повестки саммита НАТО убрали заседание по Украине, в Гааге состоится приветственный ужин и одно заседание альянса, пишет 360.ru.
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