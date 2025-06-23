Ушаков сообщил о контактах России и США по Ирану
23 июня 202510:46
Россия и США продолжают контакты. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.
По его словам, «контакты с американцами идут».
«По Ирану в том числе», — подчеркнул Ушаков.
В то же время помощник президента рассказал, что российский лидер Владимир Путин сегодня не планирует беседу с американским коллегой Дональдом Трампом.
Ранее Юрий Ушаков подтвердил встречу Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, она пройдет в понедельник, 23 июня, отмечает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru