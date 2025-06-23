Ушаков сообщил о контактах России и США по Ирану

Россия и США продолжают контакты. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

По его словам, «контакты с американцами идут».

«По Ирану в том числе», — подчеркнул Ушаков.

В то же время помощник президента рассказал, что российский лидер Владимир Путин сегодня не планирует беседу с американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее Юрий Ушаков подтвердил встречу Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, она пройдет в понедельник, 23 июня, отмечает РЕН ТВ.

