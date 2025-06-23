СМИ: Иран до ударов США вывез оборудование с ядерного объекта в Фордо
Иран незадолго до атак США вывез оборудование и уран с ядерного объекта в Фордо. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на двух знакомых с данными разведки чиновников из Израиля.
«Есть свидетельства того, что Иран вывез в последние дни оборудование и уран с объекта», - отмечает издание.
По его данным, Тегеран прислушался к «неоднократным угрозам» президента США Дональда Трампа и в преддверии возможных военных действий вывез из Фордо 400 килограммов обогащенного до 60% урана.
Ранее США атаковали иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), после ударов были зафиксированы разрушения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Вашингтон должен получить ответ за атаки на иранские ядерные объекты, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru