СМИ: Иран до ударов США вывез оборудование с ядерного объекта в Фордо

Иран незадолго до атак США вывез оборудование и уран с ядерного объекта в Фордо. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на двух знакомых с данными разведки чиновников из Израиля.

«Есть свидетельства того, что Иран вывез в последние дни оборудование и уран с объекта», - отмечает издание.

По его данным, Тегеран прислушался к «неоднократным угрозам» президента США Дональда Трампа и в преддверии возможных военных действий вывез из Фордо 400 килограммов обогащенного до 60% урана.

Ранее США атаковали иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), после ударов были зафиксированы разрушения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Вашингтон должен получить ответ за атаки на иранские ядерные объекты, пишет 360.ru.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьСШАИран

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