Пострадавший при взрыве газа в Серове мужчина скончался
23 июня 202509:34
Мужчина, пострадавший в результате взрыва газа в доме в Серове Свердловской области, умер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу больницы №40 в Екатеринбурге.
«Да, скончался, подтверждаю», - рассказали агентству.
По данным СМИ, на теле у погибшего было 63% ожогов.
Ранее в жилой пятиэтажке в Серове произошел хлопок газа, было повреждено несколько квартир. Сообщалось о четырех пострадавших, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru