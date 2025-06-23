Пострадавший при взрыве газа в Серове мужчина скончался

Мужчина, пострадавший в результате взрыва газа в доме в Серове Свердловской области, умер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу больницы №40 в Екатеринбурге.

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«Да, скончался, подтверждаю», - рассказали агентству.

По данным СМИ, на теле у погибшего было 63% ожогов.

Ранее в жилой пятиэтажке в Серове произошел хлопок газа, было повреждено несколько квартир. Сообщалось о четырех пострадавших, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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